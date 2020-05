Renato Mannheimer, i sondaggi su Matteo Salvini: "La sua sorte dipende molto da Giuseppe Conte e Rocco Caslino"

07 maggio 2020 a

“La sorte di Matteo Salvini dipende molto da Giuseppe Conte e Rocco Casalino, che ora hanno grande popolarità”. Ne è convinto il sondaggista Renato Mannheimer, che all’Adnkronos ha spiegato perché gli ultimi sondaggi sono stati negativi per la Lega. “Per Salvini adesso è più difficile scagliarsi contro il governo, che gode di grande popolarità - ha sottolineato il direttore di Eumetra - nel fronte del centrodestra, come quelli della Meloni o di Berlusconi, almeno in questo momento rendono di più dello ‘stile’ salviniano”. Secondo Mannheimer il trend negativo della Lega si potrebbe presto invertire: dipende soprattutto da come Conte giocherà la partita post-coronavirus. “La popolarità del premier - ha dichiarato il sondaggista - è basata molto anche sui consensi degli elettori dei partiti di opposizione, a cui Conte piace. Bisogna vedere se saprà tenersi questi consensi, o se in futuro torneranno le naturali appartenenze partitiche”.

