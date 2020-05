Carlo Calenda a Piazzapulita: "Non potevano sedersi con l'opposizione e parlare?". L'errore di Conte e Gualtieri

07 maggio 2020 a

"Questo governo è in grado di farci risalire in superficie?". Alla domanda di Corrado Formigli, il leader di Azione Carlo Calenda, ex ministro ed ex Pd, è laconico: "No". Poi spiega: "Sappiamo che gli strumenti con cui il governo doveva fare qualcosa hanno funzionato male, con poche eccezioni come la sospensione dei mutui e il Mes senza condizioni sanitarie". "Non è un problema di competenze - sottolinea Calenda, in studio a Piazzapulita -, ad esempio il ministro Roberto Gualtieri (dell'Economia, ndr) è di straordinario livello sui contatti europei, e una parte di quel lavoro lo fa molto bene. Ma c'è un piccolo problema: i provvedimenti di gestione e implementazione non stanno funzionando. Da questo momento in poi sarà tutto gestione pubblica, e se non c'è abbastanza cura questo Paese non riparte. Oggi ho parlato un'ora con Gualtieri, le cose che gli ho detto le dicevo fin dai primi decreti: non si poteva sedersi insieme all'opposizione e ascoltarla?". Lo dice Calenda, non Bagnai o Borghi.

