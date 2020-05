Sondaggi, Lorenzo Pregaliasco: "La Lega di Matteo Salvini è tornata ai livelli di giugno 2018"

08 maggio 2020 a

Certo, Matteo Salvini ha ragione da vendere quando afferma: "Avercene di problemi così...". Parole pronunciate a L'aria che tira giovedì 7 maggio. Myrta Merlino gli chiedeva se fosse preoccupato per i sondaggi che danno in calo la Lega, e il leader dopo aver ricordato che il Carroccio resta il primo partito, e per distacco, aveva affermato quando riportato qualche riga sopra. La situazione non è preoccupante, si tratta dei flussi del consenso, la situazione è particolare. Però resta una evidenza, messa in luce da Lorenzo Pregaliasco di YouTrend ad Omnibus. Stando alle cifre riportate dalla supermedia dei sondaggi, che danno il partito al 26,7%, la Lega è tornata ai livelli di giugno 2018, insomma all'inizio del governo gialloverde. Alle elezioni di qualche mese prima la Lega si era assestata al 19%, per poi salire vertiginosamente nelle successive settimane di consultazioni, fino ad arrivare alle cifre su cui si assesta oggi. Un dato che, forse meglio di tutti, inquadra quanto il consenso in politica possa essere mutevole.

