Luigi Di Maio "unico manovratore". Dagospia: il piano del grillino per tornare con Salvini

Il Movimento 5 Stelle sta riprendendo quota nei sondaggi, ma al suo interno è più allo sbando che mai. Vito Crimi è un reggente che ha il solo compito di traghettare i pentastellati agli Stati Generali, dove sarà deciso il nuovo leader politico, Alessandro Di Battista, come ricorda Dagospia, "è un Don Chisciotte bravo a fare battaglie su Instagram o sulle pagine del 'Fatto', ma che non ha mai governato manco un condominio". Non va meglio agli altri grillini come Alfonso Bonafede, ora nel mirino per la nomina del Dap e per le scarcerazioni dei boss mafiosi, a Barbara Lezzi e a Laura Castelli. Tutti secondo il sito di Roberto D'Agostino, si sono resi conto cosa vuol dire comandare ed essere spesso fregati.

In questo disagio complessivo a tirare l'acqua al suo mulino c'è sempre lui: Luigi Di Maio, "il solo manovratore". Ad oggi il ministro della Farnesina non teme neppure il voto. In caso di elezioni Di Maio potrà decidere truppe e liste, e un partito semi-personale al 15 per cento (questo dicono i sondaggi) non sarebbe da scartare. Non solo, perché tutto questo - prosegue Dago - sarebbe perfetto "per tornare a quell'alleanza con Matteo Salvini che Di Maio (ma anche Crimi) sogna tutte le notti".

