Giorgia Meloni e il Mes: "Una trappola per topi, più raffinata". Perché le "condizionalità leggere" sono una fregatura

Una "trappola per topi, più raffinata". Così Giorgia Meloni giudica l'accordo raggiunto a Bruxelles sul Mes con "condizionalità leggere" per rispondere all'emergenza sanitaria da coronavirus. Dietro i prestiti dell'Europa ai Paesi in difficoltà, spiega la leader di Fratelli d'Italia, ci sarebbe una fregatura nascosta: "Ricordo a me stessa, e non solo, che il Mes è un trattato internazionale, non un programma della Ue, e che quindi non basta una lettera di Gentiloni o un vago impegno politico per cambiarlo".

"Quando e se il trattato verrà cambiato, ipotesi per la quale serve l'unanimità degli Stati membri dell’eurozona, valuteremo il nuovo trattato. Ma finora non è accaduto, e il trattato in vigore prevede delle condizioni molto rigide per chi accede al fondo salva stati. Condizioni come la sorveglianza rafforzata che infatti ci saranno, come si evince chiaramente dalle parole del commissario europeo Gentiloni e non solo. La trappola per topi si sta facendo più raffinata, ma temo rimanga una trappola per topi",

