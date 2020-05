Danilo Toninelli, l'ex capo gabinetto ottiene una poltrona da 250mila euro all'Anas: la strana coincidenza

09 maggio 2020 a

a

a

Non è passata inosservata la nomina di Massimiliano Gattoni, che ha ottenuto una delle poltrone più ambite e meglio remunerate (circa 250mila euro l’anno) all’interno dell’Anas. L’ingegnere è una vecchia conoscenza del Movimento 5 Stelle, ma tutto sommato neanche così tanto vecchia, dato che era il capo della segreteria tecnica dell’ex ministro Danilo Toninelli. La sua nomina è infatti stata chiesta e ottenuta da Massimo Simonini, altro uomo vicino ai grillini, essendo stato destinasto al ruolo di ad dell’Anas proprio da Toninelli, circa un anno e mezzo fa. L’ennesimo controsenso del Movimento, che ormai è come tutti gli altri partiti: pronto ad occupare i posti di potere e a battersi per le nomine delle sue “vecchie conoscenze”.

"Ah no? Ah no? Ah no?". Giordano, mitragliata in diretta a Toninelli. Grillino sconcertante, lui salta sulla sedia e urla in studio | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.