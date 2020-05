Luca Zaia, bomba sul coronavirus: "Perde forza troppo velocemente, è artificiale". Nato in laboratorio?

09 maggio 2020 a

Il coronavirus? Forse è artificiale. Lo sostiene Luca Zaia, in una diretta Facebook, ed è subito polemica. "Se perde forza vuol dire che è innaturale, ragionateci sopra - spiega il governatore leghista del Veneto -. Un virus normalmente non perde forza con questa velocità. Noi notiamo che la fase endemica, del contagio forte, è meno importante. Sono le temperature? Se volete che vi dica la mia opinione, si è scritto tanto di questo virus, se se ne va tanto velocemente secondo me c'è qualcosa di artificiale di mezzo".

Una affermazione forte che, secondo Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive del è un'affermazione che non trova alcun fondamento scientifico". "Un virus - spiega Bassetti all'agenzia Adnkronos - perde forza perché ci sono meno casi, e questo mi pare abbastanza evidente". Il Sars-CoV-2, "ha raggiunto un acme, sta discendendo e abbiamo decisamente un numero di casi molto inferiore a 4 settimane fa: è un discorso di evoluzione dell'epidemia. Inoltre - aggiunge - potrebbe anche darsi che abbia perso forza perché ha perso dei fattori di virulenza, ma questo non è ancora stato dimostrato scientificamente. Tutto ciò però - ribadisce - non c'entra con il fatto che sia naturale o artificiale". Dunque "dire che siccome perde forza è stato creato in laboratorio è un'affermazione senza fondamento". "Un virus - sottolinea - può rendersi più o meno aggressivo in maniera naturale. Ci auguriamo che stia accadendo anche con il coronavirus e che magari fra 2-3 anni questo sarà un virus meno aggressivo simile a quello dell'influenza o a una sindrome più lieve".

