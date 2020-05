Che tempo che fa, la cannonata di Giorgia Meloni: "Io sono la destra, vi spiego la differenza tra FdI e la Lega di Salvini"

11 maggio 2020 a

Ospite a Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 2, in collegamento, ecco Giorgia Meloni, protagonista di un'attesissima intervista. E tra i vari passaggi ve ne è uno che ha colpito, in cui di fatto si è rivolta alla Lega e Matteo Salvini, marcandone le differenza. L'assist arriva da Fazio: "Dai sondaggi emerge che il politico della destra è lei. Cosa la distingue dalla Lega?". E la Meloni spiega: "Guardi, in molte cose. Lei diceva la destra... io sono la destra, Fratelli d'Italia è il partito della destra in Italia. La Lega ha un altro tipo di storia, ha fatto un altro tipo di percorso". Dunque, Giorgia ricorda: "Vittorio Sgarbi settimana scorsa diceva che noi siamo come l'Harry's bar: sai cos'è, cosa trovi. Mi sento più affine ad altri tipi di locale, ma è il racconto della nostra storia spiega che noi siamo la destra italiana. Si tratta di coerenza, di avere una visione molto più chiara". A quel punto si inserisce Fazio: "La differenza dunque è la coerenza?". "No, no. Semplicemente una rigidità che per esempio ci ha spinto a non fare il governo con il M5s", chiude la Meloni con stoccata finale.

