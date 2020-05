Pier Ferdinando Casini a Stasera Italia, addio Conte: "Un'alternativa? Il palazzo non regge, italiani esasperati"

13 maggio 2020 a

a

a

"Il logoramento avviene di per sé". Pier Ferdinando Casini, in collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia, lancia il conto alla rovescia per Giuseppe Conte. "Quando si fa un decreto e si raccolgono tutte le proposte dei ministeri, il compito precipuo del presidente del Consiglio è fare una sintesi, una mediazione".

Esattamente quello che Conte non sta riuscendo a fare, sottolinea il senatore democristiano. "Se noi pensiamo a un'alternativa a Conte nel Palazzo, non c'è. Ma questo vale solo se pensiamo che questo Palazzo regga. Io invece temo che la questione sociale nei prossimi mesi prenderà il sopravvento e molte categorie arriveranno all'esasperazione". E sulla pentola a pressione ci è seduto proprio Conte: esplosione in arrivo.

Berlusconi a Senaldi, addio ribaltoni; "Ci saranno altri suicidi. I disoccupati col reddito a lavorare nei campi"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.