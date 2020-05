Matteo Salvini contro Conte e Di Maio: "Avete esibito Silvia Romano in tutto il mondo, ma giù le mani da lei, è una vittima"

13 maggio 2020 a

La polemica sulla liberazione di Silvia Romano tiene ancora banco. Questa volta a voler dire la sua è Matteo Salvini, che prende di mira il governo: "Giù le mani da Silvia che è una vittima, ma giustificare che è normale dare soldi ai terroristi, e far tornare in Italia qualcuno che li fa esultare, non mi sembra nell'interesse nazionale", afferma il leader della Lega intervistato a LaC news 24. "Io ho solo augurato il bentornato alla ragazza, poi può convertirsi all'islam, importante è che sia tornata a casa da mamma e papà", dice poi replicando alle accuse di aver agitato le acque. "Altra cosa - sottolinea - è l'esibizione del governo, che ha fatto un favore ai terroristi islamici, io avrei preferito un atteggiamento più sobrio, Conte, Di Maio e qualcun altro l'hanno esibita in tutto il mondo". Dichiarazioni in netto contrasto con la frase che ha scatenato il putiferio, quella del deputato Alessandro Pagano, reo di aver definito la giovane cooperante "neo-terrorista".

