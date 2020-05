Silvia Romano, Matteo Salvini richiama Pagano: "Lasciamola stare". E sul governo: "L'errore che non avrei fatto"

13 maggio 2020 a

Alessandro Pagano ha definito “neo terrorista” Silvia Romano, scatenando il caos a Montecitorio. Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha immediatamente definito “inaccettabili” le parole espresse dal deputato leghista, che è poi stato richiamato all’ordine anche da Matteo Salvini. “Il problema non è la ragazza mandata allo sbaraglio”, ha redarguito il segretario del Carroccio. “Lasciamo stare Silvia - ha aggiunto - alla quale auguro vita lunga e felice, e guardiamo al vero nemico, al vero pericolo per i nostri figli, per l’Italia e per il mondo: l’Islam fanatico, integralista, violento, assassino”. Salvini ha invitato tutti a guardare oltre Silvia, pensando in futuro a come evitare gli stessi problemi. Un appunto è però d’obbligo: “Il governo ha gestito male questa storia e l’ha esibita alle telecamere di tutto il mondo. È un errore che io non avrei fatto”.

