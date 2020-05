Giorgia Meloni inchioda Giuseppe Conte: "Il decreto Rilancio non c'è in Gazzetta", i soldi dovevano arrivare "nelle prossime ore"

14 maggio 2020 a

Sono passate quasi 24 ore da quando Giuseppe Conte ha annunciato l’approvazione del Cdm al decreto Rilancio, ma il testo definitivo non è ancora stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. Lo sarà dopo l’esame della ragioneria di Stato, fatto sta che la “speranza” del premier di far partire i soldi “già nelle prossime ore” è andata in frantumi: in quelle “prossime ore” non è neanche arrivato il decreto in Gazzetta, figuriamoci gli aiuti economici. “Ieri sera Conte lo aveva presentato in pompa magna in diretta tv - ha dichiarato Giorgia Meloni - ma il testo non è ancora stato pubblicato in Gazzetta e chissà quando lo sarà. Gli italiani non ne possono più di un governo che pensa solo alla propaganda invece di risolvere i problemi più concreti”.

