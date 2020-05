Emma Bonino, una bomba sul governo: "Se anche lei vota contro Bonafede, allora si mette male"

17 maggio 2020 a

Se anche Emma Bonino voterà per la sfiducia ad Alfonso Bonafede, allora per il governo di Giuseppe Conte rischia di mettersi davvero male. Come nota il Messaggero, il voto in aula sul ministro della Giustizia grillino è "il passaggio più complicato per la maggioranza", perché far cadere Bonafede votando, di fatto, insieme alle opposizioni sarebbe un colpo mortale senza ritorno all'esecutivo.

Ma ora "alle mozioni del centrodestra si aggiunge ora quella forse più insidiosa perchè trasversale, a prima firma di Emma Bonino, seguita da quella di Renato Schifani e Matteo Richetti". E sono guai: "Una mozione garantista", sostiene Benedetto Della Vedova di +Europa, che però secondo il quotidiano romano "rischia di mettere in difficoltà i renziani che sull'argomento non hanno ancora sciolto le riserve".

