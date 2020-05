Luigi Di Maio, il retroscena di Bisignani: "Isolare Salvini e Meloni in un colpo, Mattarella è d'accordo". Rivoluzione M5s, addio Conte

17 maggio 2020 a

a

a

Sarà Luigi Di Maio a dare la "scossa" alla politica italiana e un bello scossone a Giuseppe Conte. Secondo Luigi Bisignani, sul Tempo, il ministro degli Esteri ed ex leader del Movimento 5 Stelle "si è mosso bene con le cancellerie europee alla vigilia della prova del fuoco sul Mes" e lo scenario ha del clamoroso. "Potrebbe essere lui, sulle ali dell'appoggio dato a Ursula von der Leyen - suggerisce Bisignani - a traghettare il Movimento all'interno del Partito Popolare Europeo".

"Conte e Di Maio, due pagliacci indegni". Generale Jean, il marcio del caso Silvia: "Forse la Romano è ricattata dai jihadisti"

Una rivoluzione copernicana per gli anti-sistema grillini. Un tradimento storico? Sicuramente, ma anche un colpaccio che "isolerebbe a destra Matteo Salvini e Giorgia Meloni e si avvicinerebbe non solo a Forza Italia, ma paradossalmente anche al Pd che, in Europa nella grande famiglia dei socialdemocratici, assieme al Ppe governa la Commissione Ue". Una ipotesi, conclude Bisignani, "gradita a Mattarell" e che potrebbe anche essere utile a Di Maio "per aprire una nuova fase politica". Con tanti saluti a Conte, campione di doppio gioco che rischia di restare "solo un bluff perché non si può fare come l'Arlecchino di Goldoni che voleva servire due padroni".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.