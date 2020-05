Vittorio Colao al capolinea, l'indiscrezione di Dagospia: "È indesiderato da Conte, che lo ha subito azzerato"

19 maggio 2020 a

L’esperienza di Vittorio Colao e della task force sulla fase 2 potrebbe essere giunta al capolinea. Lo scrive Dagospia, secondo cui l’ex manager di Vodafone è stato subito “azzerato” da Giuseppe Conte, timoroso di essere oscurato al punto da circondarlo da una squadra “pleonastica, perfetta per una tombolata natalizia”. In più, scrive il sito di D’Agostino, Colao non si è rivelato all’altezza del compito “producendo solo report zeppi di banalità e cose ovvie”, tra l’altro dalla sua abitazione di Londra. Insomma, secondo Dago il vero problema del manager è che “non ha mai sfoderato un colpo di ingegno”, ma ciò è conseguenza del fatto che è stato considerato “indesiderato” dal premier, che non lo ha mai messo nelle condizioni di fare il proprio lavoro al meglio.

