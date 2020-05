Matteo Salvini su Mes e Recovery Fund: “Ma quali regali, non c'è un euro a fondo perduto”

19 maggio 2020 a

Ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, Matteo Salvini spiega con estrema chiarezza la posizione sua e della Lega sul Mes e soprattutto sul Recovery Fund. “Ci hanno raccontato per settimane che il Mes era un regalo così vantaggioso, come si fa a dire no. Poi però se vai a vedere bene - precisa il segretario della Lega - Grecia, Francia, Spagna e Portogallo hanno detto no. O sono tutti fessi o non è un regalo, né il Mes né il fondo che non è un prestito. Sia chiaro, non condanno l’idea ma non sono soldi regalati, sono prestati, non c’è un euro a fondo perduto”. Secondo Salvini gli italiani cercano un altro tipo di prestito: “Oggi sono andati a ruba i buoni del Tesoro destinati ai risparmiatori italiani. 5 miliardi oggi, 3 ieri e altrettanti domani e dopodomani. Secondo me gli italiani hanno capito che c’è poco da fidarsi dell’Europa, dobbiamo salvarci da soli”.

