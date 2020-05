Matteo Salvini, decreti immigrazione smontati da Conte in gran segreto: "Attenti all'articolo 16 del Dl Rilancio"

20 maggio 2020 a

Il governo smantella i decreti Salvini sull'immigrazione con il paravento del Dl RIlancio. A denunciarlo sono i parlamentari leghisti Stefano Candiani e Nicola Molteni, sottosegretari dello stesso Matteo Salvini quando quest'ultimo era ministro degli Interni nel primo governo Conte.

"Dopo aver spalancato i porti ai clandestini, il governo usa il dramma del Covid-19 per smantellare i decreti sicurezza con il cavallo di Troia del Dl rilancio - spiegano Molteni e Candiani -. All’articolo 16, è spiegato che gli ex Sprar verranno usati anche per i richiedenti asilo. Più immigrati, più business, meno attenzione all’Italia. Faremo di tutto per fermarli". Dopo la sanatoria per gli immigrati irregolari decisa dal ministro dell'Agricoltura Teresa Bellanova, insomma, un altro colpo gobbo del governo?

