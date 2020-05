Maria Elena Boschi contro Giorgia Meloni: "Lacrime Bellanova? Da una donna non mi aspettavo quegli attacchi"

21 maggio 2020 a

In difesa di Teresa Bellanova e delle sue lacrime. Si parla di Maria Elena Boschi, che ha preso parte al dibattito alla Camera in occasione del giorno dell'informativa in aula di Giuseppe Conte. E la deputata di Italia Viva ha pensato bene di attaccare Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia che aveva stigmatizzato il pianto del ministro dell'Agricoltura per l'ok alla sanatoria degli immigrati. "Proprio non me lo sarei aspettato che attaccasse la ministra Bellanova sulle lacrime - ha premesso -. Glielo dico da donna a donna, presidente Meloni, io rispetto le sue idee anche se non le condivido. Ma lei deve rispettare la storia personale di chi ha speso una vita a fianco degli ultimi". Un colpo basso, e un po' storto, quello della Boschi: l'attacco della Meloni era squisitamente politico. Ci si chiede, insomma, che c'entri l'essere donna.

