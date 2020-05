Sondaggio di Termometro Politico: "Il 50,6% degli italiani non voterebbe il partito di una coalizione che sostiene Conte"

22 maggio 2020 a

a

a

Giuseppe Conte politicamente è finito. Anche sul suo futuro gli italiani esprimono in giudizio poco positivo. Alla domanda del sondaggio realizzato da Termometro Politico: "Votereste un partito di una coalizione che appoggi Conte premier?". Presto detto, la maggioranza risponde di "no": tra questi il 50,6 per cento afferma di sostenere un partito di opposizione e che quindi non voterebbe mai per una coalizione che sostenga il premier.

Semplicemente "il migliore". Luca Zaia, un trionfo nazionale: il sondaggio della Ghisleri ribalta il quadro

Non va meglio, per il presidente del Consiglio, neppure tra le fila della maggioranza giallorossa. Anche qui c'è chi è contrario a un'ipotesi del genere (8,5 per cento). I favorevoli sono soprattutto nel campo del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle (35,2 per cento) mentre l'idea trova pochi sbocchi tra gli elettori di centrodestra o altri partiti (1,7 per cento).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.