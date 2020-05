Pd, l'avvertimento al M5s "sempre pronto a peggiorare il clima": "Volete buttare giù il governo? Noi comunque cadiamo in piedi”

23 maggio 2020 a

a

a

Le tensioni tra Pd e M5s si fanno sempre più insistenti. Tra gli ultimi motivi di lite l'uscita di Riccardo Ricciardi contro la sanità lombarda. Affermazioni che non solo hanno generato il caos in Aula, ma anche la rabbia di Andrea Orlando che ha bacchettato l'alleato grillino. "Risultato dell'intervento incendiario del collega del M5S alla Camera: peggiorare il clima in vista della conversione di decreti fondamentali per il Paese, ricompattare le opposizioni e rafforzare le opposizioni più estreme della destra. Ne valeva la pena?" ha chiesto.

Il governo non ha commesso errori? Ricciardi oltre il ridicolo: la risposta tutta da ridere dopo il caos in Aula

Ma Orlando non è l'unico, i malumori - come scrive Il Fatto Quotidiano - sono sempre più diffusi all'interno del Nazareno: "Non potete avvelenare il clima in questo modo. Volete buttare giù il governo? Bene, noi comunque cadiamo in piedi se si va a votare", è il messaggio subliminale. D'altronde non è una novità: i sondaggi non graziano di certo il Movimento che, in caso di urne, potrebbe vedere la sua fine politica. Per non parlare della crisi interna che lo stesso M5s sta vivendo con fronde che si contrappongono tra di loro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.