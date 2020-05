Paola De Micheli e Cancelleri, rissa al ministero su Autostrade. Il vice grillino contro la ministra Pd: "Ha un dossier segreto"

23 maggio 2020 a

Il governo contro Aspi, il viceministro Giancarlo Cancelleri contro il suo ministro Paola De Micheli. Il dossier autostrade, con annessa revoca della concessione alla società del gruppo Benetton, è un'altra bomba sul governo. All'indomani dell'annuncio del congelamento degli investimenti da parte di Atlantia, il vice ministro alle Infrastrutture grillino Cancelleri attacca la controllante di Autostrade per l'Italia accusandola di "ricattare il governo". Contemporaneamente, però, accusa il suo superiore, la ministra Pd De Micheli, di non aver condiviso i contenuti del dossier fatto insieme ad Aspi. Contro Atlantia si schiera anche il vice segretario del Pd Andrea Orlando: "Meglio evitare ultimatum e ricatti - ammonisce -. Forse i toni sarebbe meglio che cambiassero".

Il downgrade di Autostrade per l'Italia - spiegava la società della famiglia Benetton - ha bloccato tutti i meccanismi creditizi e la controllante ha congelato lo stanziamento dei 14,5 miliardi di euro di lavori, consentendo solo l'accesso ai 900 milioni stanziati per la messa in sicurezza della rete autostradale. Tra il governo e la società si riapre lo scontro aperto dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova: Atlantia parla di "gravi danni" e minaccia azioni legali. "Aspi, quelli del crollo del ponte di Genova, che si sono macchiati delle 43 vittime del ponte, che non hanno neanche chiesto scusa, quelli lì, i Benetton, che ricattavano il governo, stamattina se ne sono usciti con una novità. Hanno detto: se non ci fate la garanzia dello Stato per avere un prestito anche noi di qualche miliardo di euro, non facciamo gli investimenti. Il ricatto, la logica del ricatto", commenta Cancelleri (M5s) in un video su Facebook. "Abbiamo perso solo tempo, mi rivolgo alle altre forze di maggioranza, a Italia Viva, al Pd, stiamo perdendo tempo. Revochiamogli le concessioni, questa non è gente seria, non vuole dialogare in maniera seria. Noi vogliamo commissariare Aspi. Io non ci sto". "Il ministro De Micheli ha questo dossier dove ha fatto insieme con Aspi una trattativa - aggiunge poi -. Non lo conosce nessuno questo dossier, non lo conosce né il M5s né altre forze di governo, né il presidente Conte, che lo tirasse fuori, il tempo è scaduto".

