Mezz'ora in più, la democrazia secondo Massimo D'Alema: "La amo, ma qualcosa non funziona"

24 maggio 2020 a

a

a

Lezioni di democrazia, si fa per dire, firmate Massimo D'Alema. Era proprio baffino l'ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più, in onda su Rai 3 domenica 24 maggio. E una frase dell'ormai ex eminenza grigia della sinistra, sinceramente ha colpito. Si parlava di democrazia, appunto, e l'ex premier ha affermato: "Io amo la democrazia ma c'è qualcosa che non funziona nelle nostre democrazie nella formazione di classi dirigenti credibili". Punto e stop. Ovviamente di riferimenti espliciti non ne ha fatti, ma non era troppo difficile ipotizzare cosa intendesse dire D'Alema: evviva le democrazia ma solo fino a quando sforna personaggi a lui graditi. Insomma, evviva la democrazia fino a quando non ci sono, giusto per fare due nomi a caso, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Caro D'Alema, è democrazia questa?

"Cade un aereo al giorno". Vespignani choc dalla Annunziata: coronavirus, "non c'è nulla da festeggiare"

"Non seguiamo il protocollo". De Luca ribelle, il piano Conte crolla subito

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.