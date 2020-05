Giorgia Meloni, appello a Renzi e Orfini: "Gli assistenti civici sono una follia? Stacchino la spina al governo"

25 maggio 2020 a

a

a

Inutile dire che la proposta arrivata da Francesco Boccia dei 60mila assistenti civici abbia fatto indignare e non poco maggioranza e opposizione senza distinzione. A criticare maggiormente l'idea del ministro per gli Affari regionali Matteo Renzi che ha tuonato: "Gli assistenti civici sono una follia. Un ministro ha annunciato la creazione di un corpo di 60.000 assistenti civici. Boh, solo a me sembra una follia finalizzata ad avere visibilità? Come spesso accade la penso come Matteo Orfini. Non sarebbe meglio valorizzare di più il terzo settore e il servizio civile?".

"Ci vorrebbe un altro governo. E Giorgetti...". Italia Viva "sfiducia" Conte: lo scenario (con la Lega)

Immediata la replica di Giorgia Meloni che lancia un appello per porre fine all'esecutivo giallorosso: "Avvisate Renzi e Orfini che i loro partiti sono al governo. Se anche a loro non piacciono questo governo e idee folli come gli assistenti civici basta staccare la spina, non atteggiarsi a 'influencer che criticano' sui social e poi tenere in piedi l'esecutivo per non mollare poltrona" ha liquidato la questione in un post su twitter.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.