Matteo Renzi e Pier Ferdinando Casini, il patto con vista sul Quirinale: l'ex leader Udc al posto di Sergio Mattarella?

A nessuno dei due piace questo governo, al punto che nel Pd già pensano a un tandem composto da Pier Ferinando Casini e Matteo Renzi per far saltare tutto. "Occhio a quei due", vanno infatti dicendo i dem preoccupati "perché Casini e Renzi sono due democristiani da paura, quindi espertissimi di tattiche e strategie da prima repubblica. E poi Casini per i suoi progetti non può trovare un alleato migliore di Renzi". Secondo il retroscena firmato il Tempo tutto starebbe nell'articolo 84 della Costituzione, dove si legge che "può essere eletto presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici".

Ed ecco che si arriva al punto: nel 2022, quando scadrà il mandato presidenziale di Sergio Mattarella - prosegue il quotidiano romano - Renzi avrà appena 47 anni, ma Casini no. L'ex Presidente della Camera dei deputati ha infatti 64 anni, quanto basta per raggiungere il Colle. "Da dicci di lungo corso e avendo ottenuto l'elezione parlamentare in quasi tutti i partiti, Casini - è questo il ragionamento - sa bene che un'occasione del genere capita una volta nella vita. Uno come lui, poi, portato al Senato stavolta grazie al Pd, e che pure Silvio Berlusconi non potrebbe esimersi dal votare". In poche parole un'occasione da non lasciarsi sfuggire e non è un caso se Casini da tempo protegga a spada tratta l'ex premier.

