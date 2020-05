Sondaggio Mannheimer, la fiducia nel governo Conte è in calo: la frattura dell'elettorato Pd-M5S

26 maggio 2020 a

a

a

Renato Mannheimer analizza lo scenario politico, dal quale emerge l’incertezza e l’indecisione degli elettori, distanti con la fase 2. Il consenso nei confronti del governo Conte continua ad essere su buoni livelli, ma è sotto gli occhi di tutti che sta calando e continuerà a farlo drasticamente senza le giuste soluzioni di rilancio economico del Paese. In più non aiutano l’esecutivo le continue frizioni interne che suscitano dubbi e confusione. A partire sulla vicenda Autostrade: il 46% degli italiani ritiene che lo Stato non debba aiutare, mentre il 44% è del parere esattamente opposto.

L’elemento più significativo, scrive Mannheimer su Il Giornale, sta nel fatto che questa frattura di opinioni si manifesta all’interno dell’elettorato dei diversi partiti: il 50% dei votanti per il Pd sono favorevoli alla concessione, mentre nel M5S - da sempre in prima linea contro la famiglia Benetton - solo il 53% degli elettori è contro la revoca (il 44% si dichiara disponibile). Lo stesso fenomeno accade anche per altre questioni: “L’incerta partenza della fase 2 - è l’annotazione di Mannheimer - sembrerebbe dunque aver provocato su molti temi una serie di atteggiamenti critici da parte dei cittadini che prescindono in larga misura dalle preferenze politiche espresse fin qui”.

La prova nel sondaggio della Ghisleri: il decreto Rilancio è una fetecchia che piace solo ai comunisti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.