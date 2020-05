Giorgia Meloni contro Conte: "Riunioni con l'opposizione in streaming. Che strano, il M5s ha detto no"

26 maggio 2020 a

a

a

“Ma davvero, come sostiene Giuseppe Conte, le opposizioni non hanno dato una mano e che le proposte sono state pretestuose?”. Giorgia Meloni ha un modo per accertare la risposta a questa domanda: “C’è un modo per scoprirlo e noi lo abbiamo proposto. C’è una cabina di regia tra governo, maggioranza e opposizione per parlare del decreto Rilancio, noi richiediamo che quelle riunioni si svolgano in streaming”. Così facendo gli italiani potranno vedere con i loro occhi che fine fanno le proposte dell’opposizione e soprattutto chi tenta di dare una mano e chi no: “Il M5S si è detto curiosamente contrario - ha svelato la Meloni - chiedevano lo streaming delle riunioni ma adesso che nel Palazzo ci sono loro le cose sono cambiate”. E allora da parte della leader di FdI arriva un appello alla coerenza per i grillini: “Consentite agli italiani di vedere come si svolgono le riunioni tra maggioranza e opposizione”.

Salvini in crisi? Lo salva la Meloni: Supermedia sondaggi, il confronto con Pd e M5S è un trionfo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.