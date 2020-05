Agorà, il sondaggio di Masia conferma: Lega in risalita, FdI col turbo, il Pd vicino a tornare sotto al 20%

28 maggio 2020 a

Il sondaggio realizzato da Emg Acqua di Fabrizio Masia oggi - giovedì 28 maggio - per Agorà rivela una risalita della Lega e una contestuale discesa del Partito Democratico. Numeri in controtendenza rispetto alle ultime settimane, dove il centrodestra era dato sempre in calo, con le forze di maggioranza stabili o in leggera ascesa. Stavolta anche i cinquestelle perdono percentuali (0.3%). Il primo partito, ovviamente, rimane sempre la Lega con un 0,2% in più rispetto all'ultima volta, tornando così sopra il 27% di un punto in percentuale. Dietro Salvini ecco il Partito Democratico con un calo dello 0,3% (20,6%). In calo anche il Movimento Cinque Stelle al 15,7%.

Fratelli d’Italia, l'altra forza del centrodestra, sale al 14,6% (+0,3%). Forza Italia rimane ferma al 6,8%, Italia Viva perde lo 0,3% dei consensi e ottiene il 4,7%. A due punti di distacco Azione di Carlo Calenda (2,6%). La Sinistra cala dal 2,3% al 2,2%, Europa Verde è all’1,7% e Più Europa all’1,5%. .

