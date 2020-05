Sondaggio Masia per Agorà, quanto ha perso Giuseppe Conte in una settimana: vacilla la fiducia nel premier

28 maggio 2020 a

Il sondaggio curato da Fabrizio Masia per Agorà, la trasmissione in onda su Rai3, certifica un ulteriore calo della fiducia nei confronti di Giuseppe Conte. Il premier aveva raggiunto un gradimento elevatissimo, per alcuni sondaggi addirittura superiore al 60%, ma l’effetto-lockdown è ormai svanito. Ad avanzare è la crisi economica oltre che un certo malessere sociale, alimentato da chi ancora attende i soldi promessi dallo Stato. Al 28 maggio la fiducia in Conte risulta essere al 42%, due punti in meno rispetto ad una settimana fa: è il cambiamento più importante fotografato dal sondaggio Masia. Alle spalle del premier c’è sempre Giorgia Meloni, stabile al 36%, mentre Matteo Salvini ha recuperato un punto ed è salito al 35%. È sempre importante il distacco di Nicola Zingaretti (23%, -1) e Luigi Di Maio (20%, invariato rispetto alla settimana scorsa). Così come non ha subito modifiche il gradimento di Matteo Renzi, che non si schioda dal 15% nonostante il protagonismo politico.

