Giulia Bongiorno contro Matteo Renzi: "Bonafede? Manca coerenza: se è inadeguato, Italia Viva ne tragga le conseguenze"

A Omnibus su La7, ospite d'onore in collegamento è Giulia Bongiorno, della Lega. Si parla, ovviamente, di giustizia. Ma non solo del caso Csm-Luca Palamara, per il quale si dice "molto preoccupata", ma anche di Alfonso Bonafede. E di Matteo Renzi, attaccato in modo durissimo dalla Bongiorno per aver salvato il Guardasigilli dalla fiducia: "Credo che serva la coerenza in politica. Italia Viva capisce che Bonafede è inadeguato a fare il ministro della Giustizia, poi non ne trae le dovute conseguenze. Quando la Lega lo ha capito, ha deciso di chiudere l'esperienza di governo. Questa fu una delle ragioni della rottura. Se Italia Viva ha intuito che non si sta facendo nulla, ecco ne tragga le conseguenze", sottolinea.

E ancora: "La prescrizione? Fino a che la Lega è stata al governo la norma non è entrata in vigore. E quando non ha introdotto norme per accelerare i tempi del processo, noi abbiamo chiuso l'esperienza di governo col M5s e con Bonafede. Il Pd invece si limita ad occupare le poltrone: a me della Lega piace questo, la coerenza. Quella norma era una bomba atomica, per quello abbiamo staccato la spina", conclude Giulia Bongiorno

"Perché la Lega ha rotto col M5s?". La Bongiorno ora vuota il sacco: le "omissioni" di Bonafede, ora si capisce tutto

