Michele Cucuzza talent scout, le impensabili dirette: succede di tutto

Casa Cucuzza. Succede di tutto. Si suona, si balla. Si canta. E poi: imitazioni, giochi di prestigio, racconti a cuore aperto. Tutto rigorosamente in modo virtuale perché per l’ex volto del Tg2 le due dirette Instagram settimanali sono ormai un appuntamento fisso. Segnate queste date: mercoledì alle 17 e il sabato alle 18. Michele Cucuzza, reduce dall’esperienza al Grande Fratello vip, sembra essere diventato un vero talent scout. Sul suo profilo arrivano personaggi di ogni tipo che per rompere la monotonia della quarantena scelgono Casa Cucuzza. Come è accaduto ieri, quando Elsa Martignoli - violinista di grande talento - ha suonato un pezzo di Sting in diretta. Un vero fenomeno con il violino elettronico durante un’ora di diretta. A Casa Cucuzza, virtualmente, è arrivato pure il mago Domin che ha fatto un numero con le carte. Pazzesco. Poi un giovane rapper, un imitatore che ha vestito i panni di Corrado e Mike Bongiorno.

“Questa diretta è un panorama dell’Italia ai tempi del Coronavirus”, ha raccontato a Libero Cucuzza. La maggior parte dei più giovani, durante la diretta, ha raccontato di aver scoperto Cucuzza al Gf Vip di Alfonso Signorini. L’ex volto del Tg2 è lanciatissimo. Tutti sperano di vederlo di nuovo in televisione da protagonista.

