Sondaggio Winpoll, Luca Zaia è l'uomo politico anti-coronavirus: dà oltre 20 punti a Conte e Mattarella

02 giugno 2020 a

a

a

Luca Zaia incoronato dal sondaggio Winpoll per Il Sole 24 Ore. Il governatore del Veneto è il personaggio politico più apprezzato in assoluto dagli italiani per la gestione della crisi derivata dal coronavirus. Il 54% degli intervistati ha espresso il proprio gradimento per Zaia, che è il leader indiscusso di questa speciale classifica: al secondo posto c’è Giuseppe Conte, che però è distaccato di oltre 20 punti. Il premier è infatti apprezzato dal 32% degli italiani, praticamente la metà delle percentuali quasi bulgare che lo avevano accompagnato durante la fase del lockdown e delle conferenze in diretta tv.

2 giugno, la festa della Repubblica di Giorgia Meloni: Di Maio-Crimi spappolati. Sondaggio: è sorpasso, cifre-choc

Poi a pari merito al 29% viene rivelato un trio molto interessante, formato da Sergio Mattarella, Giorgia Meloni e Stefano Bonaccini. Quest’ultimo è il secondo governatore tra i primi cinque politici più graditi: un fatto non casuale, che potrebbe avere ripercussioni sui partiti di appartenenza. Ma se Zaia ha giurato di non avere mire romane, diverso potrebbe essere il discorso per Bonaccini, che di sicuro sarebbe linfa vitale per un Pd congelato o, più brutalmente, irrilevante nel paese reale: Nicola Zingaretti è apprezzato appena dall’8% degli italiani. Va addirittura peggio a Luigi Di Maio (7%), mentre Matteo Salvini naviga a metà classifica con un 21% non proprio entusiasmante.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.