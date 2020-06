Sergio De Gregorio in carcere: accusato di corruzione, in totale 9 arresti

03 giugno 2020 a

Finisce in manette, e fisicamente in carcere - niente domiciliari - Sergio De Gregorio, ex senatore e un tempo in forza al Pdl. Lui è tra le nove persone arrestate in mattinata dalla Squadra Mobile in un'operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. In base ai provvedimenti cautelari emessi dal gip, si apprende che alle persone arrestate, a vario titolo vengono contestati i reati di estorsione, riciclaggio ed autoriciclaggio.

Contestualmente all'esecuzione delle ordinanze restrittive in carcere, si apprende, è stata data esecuzione al decreto di sequestro preventivo delle quote sociali, dei conti correnti e del complesso aziendale dei beni facenti parti del patrimonio aziendale di alcune società ed un sequestro per un valore pari a circa 480mila euro.

