Matteo Renzi, messaggio a Conte: "Dobbiamo decidere noi chi guiderà il Paese"

Matteo Renzi torna ad allarmare Giuseppe Conte. Il leader di Italia Viva, ancora una volta, non usa mezzi termini e fa capire che c'è la necessità di cambiare premier. "La democrazia parlamentare è stata fondamentale per far superare al Paese la nefasta stagione fascista e bellica - osserva - e negli anni della Guerra Fredda cambiare un presidente del Consiglio ogni dieci mesi non costituiva affatto un problema. Oggi tutto è cambiato e l'Italia deve poter competere a livello planetario, non più". In sostanza l'ex presidente del Consiglio lo dice chiaro e tondo: "Abbiamo bisogno di scegliere chi guiderà il Paese per cinque anni con un sistema altamente efficiente di controlli e contrappesi, ma senza che questi siano freno e ostacolo all'azione di governo".

Come a voler dire che Conte ormai gli sta stretto: "Credo - prosegue - sia giunto il momento di prendere il coraggio a due mani, di accettare la sfida e introdurre l'elezione diretta del presidente della repubblica o del presidente del Consiglio dei ministri. Si tratta di modificare la Costituzione per consentire ai cittadini di decidere". Un po' quello che da lungo tempo va dicendo Giorgia Meloni.

