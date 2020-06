Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà, crolla la fiducia nell'Europa: le cifre da "fine Unione"

04 giugno 2020 a

Un sondaggio che dà la cifra del distacco tra la politica e il "popolino", quello proposta da Fabrizio Masia ad Agorà, su Rai 3, nella mattinata di giovedì 4 giugno. Un sondaggio che chiedeva semplicemente: "La sua fiducia nell'Europa è...", il riferimento è alle ultime settimane e alla gestione dell'emergenza coronavirus. Largo alle risposte: il 64% afferma che la sua fiducia è "diminuita"; il 24% "rimasta com'era"; il 7% "aumentata"; infine il 5% preferisce non rispondere. Insomma, abbiamo un governo che esalta i presunti risultati raggiunti a Bruxelles, tra Mes e un nebuloso Recovery Fund, così come gli strumenti vengono esaltati e portati in palmo di mano da gran parte della stampa e dei media. Poi ci sono le persone e quello che pensano sull'Europa, un pensiero fotografato in modo inequivocabile dal sondaggio Emg Acqua di Masia.

