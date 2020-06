Giorgia Meloni a Dritto e rovescio: "Conte prova a restare in sella, ma gli italiani vogliono votare"

04 giugno 2020 a

"L'Italia che vogliamo noi è un'Italia in cui si voti". Giorgia Meloni usa le parole di Giuseppe Conte per dare il benservito allo stesso premier. Ospite di Paolo Del Debbio in studio a Dritto e rovescio, la leader di Fratelli d'Italia torna sul discorso di mercoledì con cui Conte ha illustrato agli italiani la "Fase 3".

"Non ho ben capito le ragioni di questa conferenza, in cui il premier ha annunciato questo piano avveneristico. Immagino gli italiani basiti ad ascoltare quello che questo governo farà, quando ancora si stanno aspettando le risorse dei provvedimenti di due mesi fa". Forse, azzarda la Meloni, il ragionamento di Conte è semplice: "Buttare la palla avanti, e dire che ci sono cose che hanno bisogno di molto tempo per essere realizzate così rimango in sella". Ma gli italiani, suggerisce la leader di FdI, "vogliono scegliere i propri rappresentanti, i programmi e come ricostruire la nazione. Fuori dall'emergenza sanitaria, penso che non ci siano margini per andare avanti in queste condizioni tragiche".

