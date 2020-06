Giorgia Meloni a Dritto e rovescio contro l'Olanda: "Sanguisuga d'Europa, quanti soldi ha preso FCA?"

04 giugno 2020 a

"Gli olandesi sono le sanguisughe d'Europa". Giorgia Meloni, incalzata da Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, torna sulla vergognosa copertina del magazine olandese EW che ritraeva gli italiani come parassiti in attesa degli aiuti del Nord-Europa che lavora. "Semmai è l'esatto contrario - spiega la leader di Fratelli d'Italia -. Tra le aziende che hanno la loro sede legale c'è anche FCA, l'ex Fiat, che ha appena chiesto un prestito di 6 miliardi allo Stato italiano. Possiamo sapere FCA quanti soldi ha preso dall'Olanda?".

"Il gioco delle società che pagano le tasse in Olanda perché è un paradiso fiscale e poi chiedono aiuto ai soldi degli italiani non funziona molto. Gli olandesi non possono darci lezioni, perché si arricchiscono alle spalle degli altri Paesi membri dell'Unione europea. Almeno tacessero".

