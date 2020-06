Alessandro Morelli a Dritto e rovescio: "A rappresentarci nel mondo abbiamo Di Maio, ho detto tutto". E Librandi esulta

05 giugno 2020 a

a

a

Una disgrazia chiamata Luigi Di Maio. Per il leghista Alessandro Morelli tutti i problemi con la Grecia o con l'Austria nascono dalla Farnesina e dal "signore che ci rappresenta nel mondo. Ho già detto tutto, potremmo chiudere la trasmissione, ringraziare e augurare la buona notte a tutti quanti".

"Gliel'abbiamo chiesto. Nessuna risposta". La Cina e il coronavirus: da FdI sospetto-bomba su Di Maio



"Avendo Di Maio come massimo rappresentante dei rapporti con gli Esteri questo è il risultato che purtroppo gli italiani devono pagare", prosegue Morelli, in collegamento con Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio. Poi la provocazione. "Ci fosse lei Del Debbio, magari. Questa sera, persino ci fosse Librandi che coi suoi cartelli in greco sta facendo una cosa buona di promozione e buoni rapporti". E il renziano di ferro apprezza con il pollice alzato. Che equivale a un pollice verso per il grillino Di Maio.

"Gliel'abbiamo chiesto. Nessuna risposta". La Cina e il coronavirus: da FdI sospetto-bomba su Di Maio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.