Sondaggio Youtrend, gli italiani preferiscono Mario Draghi: le cifre con cui l'ex Bce supera Giuseppe Conte

05 giugno 2020 a

a

a

Per Giuseppe Conte arrivano le brutte notizie. È infatti l'ex presidente della Bce Mario Draghi, con il 59,3 per cento dei consensi, la personalità che registra la maggiore fiducia da parte degli italiani. Questo almeno secondo quanto riportato dalle ultime rivelazioni dell'istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24. Il premier infatti segue con il 57,1. A registrare una grande fiducia anche Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia ottiene addirittura il 33, 2 per cento. Poco più sotto il gradimento nei confronti di Matteo Salvini. Al leghista gli italiani riserbano un bel 31,2.

“La bottiglia è nel mare”. Ora è chiaro: retroscena Giorgetti, ciao ciao Conte. Sfiduciato da tutto il Parlamento, poi…

Sull'altra sponda, quella del Pd, Nicola Zingaretti detiene il 30,4 per cento dei consensi, mentre l'alleato Luigi Di Maio il 22,5. Si ferma al 19,9 per cento Silvio Berlusconi che stacca di molto Matteo Renzi. Per il leader di Italia Viva non sono tempi proficui. Il rottamatore ottiene giusto un 11 per cento di fiducia da parte degli italiani.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.