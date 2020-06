Matteo Salvini, frecciatina a Berlusconi: "A volte non lo capisco, parla come Renzi e Prodi"

05 giugno 2020 a

a

a

Centrodestra ai ferri corti? Quest'oggi, venerdì 5 maggio, Matteo Salvini ha lanciato una vera e propria frecciatina all'alleato di Forza Italia: "Confesso - ha detto in conferenza a Napoli - che le dichiarazioni di Berlusconi ogni tanto non le capisco". "Dire sì al Mes - ha aggiunto - e usare la stessa lingua di Renzi e Prodi, da liberale, da moderato e da italiano che conta sulla libertà d'impresa mi lascia dei dubbi. Ho letto oggi della disponibilità ad altri governi, la risposta della Lega è semplice: prima va a casa questo Governo e gli italiani tornano a esprimersi liberamente, meglio è per gli italiani. Mi auguro che nessuno nel centrodestra sia disponibile a sostenere altre robe strane". Il leader della Lega allarga il cerchio, anche se dalla sua parte sicuramente c'è anche Giorgia Meloni che di governo di unità nazionale non ne ha mai voluto sapere nulla. Una dichiarazione, quella di Salvini, non nuovo. Più volte l'ex ministro aveva preso le distanze dal Cav, intenzionato ad aiutare il governo Conte con lo scopo - a suo dire - di traghettare il Paese fuori dalla crisi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.