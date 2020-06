Attilio Fontana, il dossier delle minacce: "Tanti modi per morire. Ti capiterà un incidente", sotto scorta da 10 giorni

05 giugno 2020 a

a

a

“Ci sono tanti modi per morire”, “ti capiterà un incidente stradale occasionale”. Fioccano le minacce e le intimidazioni esplicite nei confronti di Attilio Fontana, costretto a vivere sotto scorta ormai da dieci giorni. Il governatore della Lombardia ha ricevuto un’altra lettera anonima in cui viene accusato e insultato in maniera barbara: come riporta La Stampa, tutto è stato raccolto in un dossier depositato nella giornata di giovedì in procura. “Clima d’odio”, così sono intitolate le trenta pagine con tanto di allegati che testimoniano il crescendo di violenza e che sono finite sulla scrivania del pm Alberto Nobili.

Lo "scudo" di Mattarella per difendere la Lombardia dai pm (e un messaggio a Conte): retroscena-Quirinale

Tutto era iniziato con una scritta sul muro (“Fontana assassino”), rivendicata dai comitati di appoggio alla resistenza per il comunismo, poi sono comparse decine di minacce sui social e anche le lettere anonime, una delle quali paventa un “incidente stradale occasionale” per il governatore. Un conto è essere oggetto di critiche, anche feroci, per il proprio operato politico; un altro sono le offese personali e familiari e soprattutto le minacce di morte. Un clima che gli oppositori politici della Lega hanno contribuito ad alimentare: e così non solo Fontana ha dovuto far fronte a un’epidemia senza precedenti, ma è pure costretto a vivere sotto scorta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.