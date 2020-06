Luigi Di Maio, M5s pronti a cambiare "cavallo": premier del Pd in cambio di una poltronissima per il ministro

06 giugno 2020 a

"I 5 Stelle sono ormai arrivati al limite della sopportazione", scrive Italia Oggi citando fonti molto bene informate. Nel M5s crescono le tensioni. Anche tra i Dem c'e' chi comincia a pensare che di questo passo il rischio di andare a sbattere si fa sempre più concreto. Così, nonostante le smentite di rito, c'è chi sarebbe disposto a cambiare "cavallo" (anche dalle parti dei grillini). Tanto che, si dice, i grillini sarebbero persino disposti ad accettare un nuovo capo di governo targato Pd pur di avere Luigi Di Maio nel ruolo di vicepremier e quindi, di fatto, di nuovo a capo del Movimento 5Stelle.

"O stavolta o mai più". Di Maio dalla Palombelli: ma fa sul serio?

Ma chi potrebbe essere il prescelto del Pd? Italia Oggi fa i nomi che riscuotono maggior consenso: Dario Franceschini e Lorenzo Guerini, l'attuale ministro della Difesa. Cattolicissimo, ex numero uno del Copasir, "garante" dei rapporti Italia-Usa, si muove sempre di pari passo con il Quirinale: si dice che non faccia un passo senza il via libera del Colle. In tanti pensano che stia studiando da Premier.

