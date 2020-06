Mes, Guido Crosetto: "Avvisate chi già spende i soldi, escludere le spese correnti"

07 giugno 2020 a

Come stanno davvero le cose sul Mes, il controverso strumento messo in campo dall'Europa e su cui la politica italiana si scorna e si spacca da tempo? Lo dice chiaro e tondo Guido Crosetto, il fondatore di Fratelli d'Italia, che frena i facili entusiasmi di chi spaccia il fondo salva-Stati come uno strumento risolutorio e definitivo. Al "Gigante" ormai ex parlamentare bastano giusto una manciata di parole, che vengono date in pasto al popolo di Twitter. E Crosetto ricorda: "Qualcuno avvisi quelli che stanno già spendendo i soldi del Mes per la sanità, che le spese correnti dovrebbero essere escluse perché sarebbero coperte solo il primo anno". Insomma, non è tutto oro quel che luccica. Men che meno il Mes...

