Giorgia Meloni contro M5s e Pd: "Si considerano nauseabondi, ma stanno insieme per il potere"

Pane al pane, vino al vino. Giorgia Meloni dice le cose come stanno a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino dove era intervistata come ospite in collegamento. Su La7, la leader di Fratelli d'Italia premette: "Io sono un alfiere nel gioco degli scacchi, si sa esattamente la mossa che faccio". Dunque, riferendosi agli alleati di centrodestra, aggiunge: "Con Lega e Forza Italia condividiamo una visione del mondo comune. Volete che vi faccia l'elenco delle differenze tra Pd e M5s?". Poi, la cannonata della Meloni contro il governo, contro i giallorossi che si sopportano nel nome della poltrona: "Al governo si considerano nauseabondi a vicenda, però stanno insieme per il potere". Provate a smentirla...

