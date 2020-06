Sondaggio di Termometro Politico: la prima volta di Giorgia Meloni, allarme rosso per Pd e M5S

08 giugno 2020 a

L’ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico sorride a Giorgia Meloni, che per la prima volta viene accreditata a meno di un punto percentuale di distacco dal Movimento 5 Stelle (15,6%). Fratelli d’Italia è infatti accreditata al 14,9%, il suo nuovo massimo storico nella media dei sondaggi, anche se alcuni istituti l’hanno rilevata addirittura più in alto nel corso di questa settimana. È il caso dell’analisi di Winpoll, secondo cui la Meloni avrebbe sorpassato i grillini, mentre per Tecnè i due partiti sono praticamente appaiati.

La sostanza è che FdI si conferma in crescita costante e con legittime ambizioni di diventare presto la terza forza politica a tutti gli effetti. La Lega di Matteo Salvini rimane stabile al 26,2%, mentre alle sue spalle il Pd fa registrare un’ulteriore flessione, seppur lieve: il trend negativo ha portato i dem ad una media di 20,6%. Tornando al centrodestra, anche Forza Italia di Silvio Berlusconi è in discreta salute con il suo 7%: l’intera coalizione raggiunge mediamente il 48,3% con un picco di 49,3% nelle rilevazioni di Winpoll e Tecnè. Nei bassifondi l’unico a superare la soglia del 3% è Matteo Renzi, che però proprio non riesce a risalire nei sondaggi: la sua Italia Viva è inchiodata ad un dato medio del 3,2%.

