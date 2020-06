Matteo Renzi, ammissione inedita: "Al Papeete Matteo Salvini era tranquillo grazie a me"

08 giugno 2020 a

Matteo Renzi torna al passato, all'estate scorsa quando il leader della Lega aprì la crisi di Ferragosto con il Movimento 5 Stelle. "Salvini fa bene a fare ironia sul 'Renzi qualsiasi': è quello che gli ha permesso di stare al Papeete tranquillo. Rivendico quella mossa del cavallo lì". Il leader di Italia Viva, in diretta Facebook con Enrico Mentana, torna sui rapporti, non sempre idilliaci, con il premier: "È bastato che io facessi la pace con Conte, perché iniziasse a litigarci il Pd".

Nelle ultime ore infatti Nicola Zingaretti ha ribadito la necessità di un "salto di qualità" in riferimento alle misure da prendere in vista del fututo che non si prospetta molto roseo. "Il problema - avverte il rottamatore - è che la politica pensa al day by day senza avere uno sguardo sul futuro". Ma per l'ex premier esiste "anche un problema" nella classe dirigente italiana "che ha acconsentito a un racconto del Paese che favorisce l'accontentarsi del 6 politico".

