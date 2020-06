Massimo Giletti candidato sindaco a Torino per la Lega? Quando disse: "Non escludo nulla"

09 giugno 2020 a

a

a

Massimo Giletti corteggiato dalla Lega. Per il conduttore di Non è l'Arena il Carroccio vedrebbe bene i panni di sindaco di Torino. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Capitale e rilanciate da Torino Today, il giornalista potrebbe essere il nome perfetto per le prossime elezioni comunali 2021. Biellese ma torinese d'adozione, Giletti sarebbe quello che la Lega definisce come candidato ideale: "Non un politico ma un professionista o un imprenditore". Il diretto interessato, secondo Repubblica, non ha però confermato la voce, anzi, la definisce una "notizia da Carnevale" giunta parecchie volte.

Prima Bonafede, poi Conte. Filtrano indiscrezioni da Non è l'Arena: Giletti farà cadere il governo in diretta?

"Più volte mi hanno proposto di candidarmi - aveva detto Giletti la scorsa estate a Chi - anche come sindaco di Torino, ma penso di fare molta più politica con le mie inchieste in tv. Non escludo nulla, dico solo che se uno fa una scelta, deve essere vera. Molti colleghi l'hanno fatta e poi sono tornati indietro: credo si debba avere il coraggio di arrivare fino in fondo". Già nel 2016 il centrodestra sembrava avesse fatto un pensierino sul conduttore come candidato da schierare contro Piero Fassino. Idea che però alla fine non fu messa in atto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.