Carla Ruocco a L'aria che tira, sconcertante gaffe sulle banche: Alberto Bagnani la ridicolizza

09 giugno 2020

a

a

Prodezze grilline. Ovvero: disastri a Cinque Stelle. La perla ce la regala Carla Ruocco, collegata a L'aria che tira di Myrta Merlino su La7. Si parlava di ripresa in questa fase dell'emergenza coronavirus, si parlava di banche e del fatto che, probabilmente, non stanno facendo il loro dovere. E la grillina afferma: "Le banche devono fare molto di più, fanno molto presto a rivolgersi ai governi quando fanno una cattiva gestione dei loro risparmi e vogliono i soldi dallo Stato". Bene, se non fosse che la Ruocco è il presidente della Commissione banche... che accusa le banche. Si agita, dice ciò che a suo giudizio non funziona scordando contestualmente di essere lei quella che dovrebbe occuparsi di tali storture. Circostanza che Alberto Bagnai, altrettanto presente a L'aria che tira, non può fare a meno di sottolineare: "Il presidente della Commissione banche sta mostrando un pregiudizio contro il sistema bancario", commenta sornione. Per poi aggiungere: "Molte delle criticità emerse erano nei nostri emendamenti".

