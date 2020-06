Stefano Bonaccini strizza l'occhio a Matteo Salvini: "Migliore della sinistra nel raccontare i problemi"

09 giugno 2020 a

Ancora un occhio strizzato, da parte di Stefano Bonaccini, alla Lega e a Matteo Salvini. Certo, occhi strizzato magari "non a tutto tondo", ma il gesto resta. Ospite in collegamento a Tagadà di Tiziana Panella su La7, il governatore dell'Emilia Romagna ha affermato quanto segue: "Matteo Salvini è molto più bravo della sinistra a raccontare i problemi, ma ha fatto fatica a risolverli quando ha governato". Insomma, secondo Bonaccini, Salvini ha un innegabile talento nell'individuare e spiegare i problemi. Poi certo non può spingersi ad affermare che sia addirittura migliore della sinistra, ovvero del Pd, ossia del suo partito, a risolverli. Epperò la "strizzata d'occhio" resta lì, l'ennesima di chi è sempre più sospettato di voler tentare, magari in un giorno neppure troppo lontano, l'avventura a livello nazione. E se davvero lo volesse fare, lambire l'elettorato leghista, cercare di attirarlo in un qualche modo, sarebbe una mossa scontata.

