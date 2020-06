Giuseppe Conte, Dagospia smonta il premier e Rocco Casalino e la smentita all'Ansa sul complotto contro il governo

09 giugno 2020 a

"Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, non ha mai pronunciato la frase: 'C'è un pezzo di Stato che rema contro le riforme e contro il governo', come riportato oggi su alcuni quotidiani. Lo dichiarano fonti di Palazzo Chigi". Questa la smentita, pubblicata oggi alle 13.51 dall'Ansa, di Palazzo Chigi che con un comunicato ha voluto mettere a tacere le notizie di un premier molto nervoso e preoccupato per un possibile attacco contro il suo governo da parte di "un pezzo di Stato". Frasi pesanti che probabilmente hanno fatto intervenire qualcuno nei confronti del premier e della sua squadra di comunicazione, con a capo Rocco Casalino, per mettere fine alle illazioni o alle voci che, inevitabilmente, si sono create su quali possibili pezzi di Stato potessero remare contro il premier.

Anche Dagospia ha poi voluto spiegare e smontare la questione. "Questa nota inviata da Rocco Casalino alla stampa ci fa capire che da Palazzo Chigi è partita una velina di cui poi si sono pentiti", scrive il sito diretto e fondato da Roberto D'Agostino che mette una pietra tombale sulle qualità politiche e comunicative del duo Conte-Casalino.

