Rocco Casalino, il messaggio privato a D'Agostino: "Per correttezza, t'informo". Dagospia: "Messaggio intimidatorio, siamo qui che tremiamo"

09 giugno 2020 a

a

a

Nuovo appassionante capitolo della guerra tra Rocco Casalino e Dagospia. Dago prima pubblica (e critica) la rettifica di Palazzo Chigi a un retroscena del Corriere della Sera: "Alle 13.52, fa ridere". Il portavoce del premier Giuseppe Conte si arrabbia e invia un messaggio privato a Roberto D'Agostino, che per tutta risposta pubblica il testo con irridente commento: "Flash! Dite a Casalino che Palazzo Chigi non è il Grande Fratello", per poi proporre il "messaggio intimidatorio" di Casalino.

Il lavoro censurato da Casalino nel su cv: scacco matto, il video che non gli lascia scampo





"Per correttezza ti informo che sto raccogliendo tutto il materiale diffamatorio nei miei confronti pubblicato su varie testate giornalistiche. C'è un limite agli attacchi quotidiani basati solo su falsità e questo limite è stato ampiamente superato. Per questo intendo esercitare il mio diritto di tutelarmi nelle sedi opportune contro un accanimento mai visto prima". Tradotto: Casalino vuole far partire querele. E Dagospia lo saluta così: "Siamo qui che tremiamo...".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.